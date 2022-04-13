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В Дивногорске из психоневрологического диспансера пропал подросток

Главная Общество
Красноярск
13:51 13 Апреля 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, подросток, поиски
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15-летний Игорь Ставрук 11 апреля около 19:50 ушёл из ККПНД №1 (с. Овсянка, ул. Больничная, 1) и не вернулся. С 2021 года подросток проживает в детдоме г. Ванавары.

На вид Игорю 18-20 лет, рост 177 см, атлетического телосложения, русые короткие волосы.

Был одет в серую кофту и чёрное трико.

С собой у него телефон.

Особые приметы: множественные татуировки на правой руке.

В Дивногорске из психоневрологического диспансера пропал подросток

Если вам что-то известно о местонахождении Игоря, звоните по телефонам: 8 (39144) 33-102; 8-950-99-66-066; 112.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk; РИА Новости / Алексей Мальгавко

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