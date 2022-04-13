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На Таймыре сотрудница почты украла деньги из кассы и сигареты

Главная Общество
Красноярск
13:04 13 Апреля 2022
общество, происшествия, таймыр, мвд, почта, кража
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По факту присвоения денежных средств и имущества на сумму более 216 тысяч рублей в отношении сотрудницы отделения почтовой связи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В отделении почтовой связи в Дудинке при проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения была выявлена недостача денег и товара.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, пользуясь служебным положением, сотрудница одного из отдалённых посёлков 1983 года рождения 3 месяца забирала деньги из кассы. Также она присвоила табачные изделия на более 45 тысяч рублей.

Подозреваемая рассказал, что сделала это она, потому что находилась в затруднённом материальном положении.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

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