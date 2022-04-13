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В Красноярском крае смонтировали еще два пролета Высокогорского моста

Главная Общество
Красноярск
13:15 13 Апреля 2022
в красноярском крае, строительство
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В Красноярском крае продолжается строительство Высокогорского моста. Рабочие смонтировали еще два пролета. Монтаж занял 4 дня. 

Как рассказали в министерстве транспорта региона, железобетонные балки формируют пролеты между первой, второй и третьей опорами моста в пойме на левом берегу Енисея. Вес одной такой балки – 59 тонн.

«Железобетонные конструкции изготовили в Тюмени, после доставили в Лесосибирск, откуда они отправились на стройплощадку. На месте их смонтировали при помощи кранов, грузоподъёмностью 70 и 100 тонн. Следующий этап строительства – устройство на этих пролётах проезжей части», — сказал министр транспорта края Константин Димитров.

Готовность моста составляет 58%. Специалисты уже возвели шесть из 10 пролётов и десять из 11 опор. К концу года рабочие планируют построить мост на 85%.

Фото: © vk.com/mintrans_kk

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