В Красноярском крае смонтировали еще два пролета Высокогорского моста

В Красноярском крае продолжается строительство Высокогорского моста. Рабочие смонтировали еще два пролета. Монтаж занял 4 дня.

Как рассказали в министерстве транспорта региона, железобетонные балки формируют пролеты между первой, второй и третьей опорами моста в пойме на левом берегу Енисея. Вес одной такой балки – 59 тонн.

«Железобетонные конструкции изготовили в Тюмени, после доставили в Лесосибирск, откуда они отправились на стройплощадку. На месте их смонтировали при помощи кранов, грузоподъёмностью 70 и 100 тонн. Следующий этап строительства – устройство на этих пролётах проезжей части», — сказал министр транспорта края Константин Димитров.

Готовность моста составляет 58%. Специалисты уже возвели шесть из 10 пролётов и десять из 11 опор. К концу года рабочие планируют построить мост на 85%.

Фото: © vk.com/mintrans_kk