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В пригороде началось строительство Емельяновского водопровода

Главная Общество
Красноярск
11:53 13 Апреля 2022
красноярск, общество, в красноярском крае, строительство, вода
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По первому этапу работ до ноября строителям предстоит проложить 4,3 км сетей от границ Красноярска до пос. Солонцы. Необходимо установить повысительно-насосную станцию и камеру с водомерным узлом, сообщили в госпредприятии Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ЦРКК).

Выполнение этих работ позволит в этом году доставить городскую воду до посёлка. Подключением внутриквартальных сетей займутся органы местного самоуправления.

Строительство осуществляет ООО «СтройСервис» за 93,4 млн рублей. Заказчик — ЦРК.

Реализация всего проекта «Емельяновский водопровод» займёт около трёх лет. Протяжённость трубопровода длиною 27 километров спроектирована вблизи посёлков Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, Емельяново, садоводческих товариществ в пригороде Красноярска. Пропускная способность водовода будет 700 кубометров/час. В итоге к центральному водоснабжению подключатся около 60 тыс жителей. Из них возможность подключения к централизованной сети получат 30 тысяч садоводов и 16 социальных объектов.

Работы по проекту разбиты на три этапа с завершением всех работ в 2024 году. Строительство будет выполняться благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».

На втором этапе строительство водопровода пройдет от пос. Солонцы до границы с пос. Емельяново, через с. Дрокино, пос. Логовой, д. Творогово и на заключительном этапе строительство водопровода запланировано от пос. Солонцы до СНТ Шуваевского и Солонцовского сельсоветов.

Фото: © ЦРКК

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