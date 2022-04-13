Погрузка на Красноярской железной дороге в январе–марте составила 21 млн тонн

Погрузка на Красноярской железной дороге в январе–марте 2022 года составила 21 млн тонн, что на 1,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот за этот же период составил 35 млрд тонно-км (+5,1% к январю-марту прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 41,3 млрд тонно-км (+2,9%).

За три месяца 2022 года на станциях Красноярской железной дороги погружено:

каменного угля – 14,6 млн тонн (-2,7% к I кварталу 2021 года);

зерна – 460,1 тыс. тонн (+11,8%);

руды железной и марганцевой – 355,7 тыс. тонн (рост в 2,8 раз);

промышленного сырья – 245,6 тыс. тонн (+14,2%);

строительных грузов – 234 тыс. тонн (+2,6%);

цемента – 108,9 тыс. тонн (+5,3%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД