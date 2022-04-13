В Заксобрании Красноярского края обсудили проблему обманутых дольщиков. Вопрос решался на комитете по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.

В регионе находится 95 проблемных домов. По 26 из них принято решение об отказе от строительства, участники долевого строительства получили денежную компенсацию. 17 объектов достроят, работы по ним завершатся к осени 2023 года. На восьми из них работы уже идут, а остальные 9 находятся в судах.

«Ситуация серьёзная, около 3 тысяч дольщиков остаются без жилья. У нас есть механизм решения этой проблемы, есть финансирование. Однако, каждому дому необходимо разрешение на строительство и проектная документация. Бюрократические процедуры требуют времени и одновременно всех обеспечить квартирами не удастся. С выплатой компенсации всё гораздо проще, ведь они не требуют таких длительных процедур. Люди получают деньги и могут покупать или строить жильё», — отметил Председатель комитета Алексей Кулеш.

Участники долевого строительства могут обратиться в Региональный фонд обманутых дольщиков за дополнительной информацией по каждому конкретному объекту.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов