13 апреля
Красноярск
погода +9 °C
79.63
 
€ 86.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Заксобрании Красноярского края обсудили проблему обманутых дольщиков

Главная Общество
Красноярск
16:55 13 Апреля 2022
красноярск, строительство
версия для печати Ico_print

В Заксобрании Красноярского края обсудили проблему обманутых дольщиков. Вопрос решался на комитете по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.

В регионе находится 95 проблемных домов. По 26 из них принято решение об отказе от строительства, участники долевого строительства получили денежную компенсацию. 17 объектов достроят, работы по ним завершатся к осени 2023 года. На восьми из них работы уже идут, а остальные 9 находятся в судах. 

«Ситуация серьёзная, около 3 тысяч дольщиков остаются без жилья. У нас есть механизм решения этой проблемы, есть финансирование. Однако, каждому дому необходимо разрешение на строительство и проектная документация. Бюрократические процедуры требуют времени и одновременно всех обеспечить квартирами не удастся. С выплатой компенсации всё гораздо проще, ведь они не требуют таких длительных процедур. Люди получают деньги и могут покупать или строить жильё», — отметил Председатель комитета Алексей Кулеш.

Участники долевого строительства могут обратиться в Региональный фонд обманутых дольщиков за дополнительной информацией по каждому конкретному объекту.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Зеленогорске благодаря прокуратуре 11 сиротам выдали жильё

В Зеленогорске благодаря прокуратуре 11 сиротам выдали жильё

13 Апреля 2022 г.
После достижения совершеннолетия они не были обеспечены жилыми помещениями
Новости Красноярска: За сутки от COVID-19 умерли 5 жителей Красноярского края

За сутки от COVID-19 умерли 5 жителей Красноярского края

13 Апреля 2022 г.
Госпитализировано за сутки – 73
Новости Красноярска: С 25 апреля в Красноярске закроют магазин Decathlon

С 25 апреля в Красноярске закроют магазин Decathlon

13 Апреля 2022 г.
Компания будет поддерживать 2 500 российских сотрудников
Новости Красноярска: Охотинспекторы спасли забежавшую в Красноярск косулю

Охотинспекторы спасли забежавшую в Красноярск косулю

13 Апреля 2022 г.
Олень был ранен
Новости Красноярска: В Ачинске заблокировали 19 экстремистских интернет-ресурсов

В Ачинске заблокировали 19 экстремистских интернет-ресурсов

13 Апреля 2022 г.
На сайтах были размещены и призывы к нацизиму
Новости Красноярска: Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

13 Апреля 2022 г.
Конкурс проводится с 2016 года
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

12 Апреля 2022 г.
Проверку прошли 5 образцов из 10
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru