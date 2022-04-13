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В Минусинске зарезали мужчину

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Красноярск
11:41 13 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство
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9 апреля в следственные органы сообщили о том, что на территории частного домовладения по ул. Каратузская обнаружено тело 62-летнего мужчины.

В отношении 63-летнего жителя Минусинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 8 апреля потерпевший распивал спиртное в компании обвиняемого. Пьяный хозяин дома уснул, через какое-то время его разбудил потерпевший и потребовал очередную порцию алкоголя. Далее между мужчинами возникла ссора, обвиняемый нанёс ножом гостю два удара в область шеи. Затем он вынес тело убитого из дома и оставил в ограде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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