В Минусинске зарезали мужчину

9 апреля в следственные органы сообщили о том, что на территории частного домовладения по ул. Каратузская обнаружено тело 62-летнего мужчины.

В отношении 63-летнего жителя Минусинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 8 апреля потерпевший распивал спиртное в компании обвиняемого. Пьяный хозяин дома уснул, через какое-то время его разбудил потерпевший и потребовал очередную порцию алкоголя. Далее между мужчинами возникла ссора, обвиняемый нанёс ножом гостю два удара в область шеи. Затем он вынес тело убитого из дома и оставил в ограде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru