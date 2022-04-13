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В Красноярске на Белинского продают недострой за 80 миллионов рублей

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Красноярск
11:25 13 Апреля 2022
общество, красноярск, продажа, объекты
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Продают объект незавершенного строительства на ул. Белинского, 7 на Avito. Площадь недостроя — 931 кв. м.

По договору аренды земельного участка передаётся право аренды земельным участком площадью 3 045 кв. м.

Продавец сообщает, что у объекта перспективное расположение. Электричество 70 Квт. Все коммуникации проведены на участок, заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. Получено разрешение на строительство, проведены все согласования. Парковка рассчитана на 50 автомобилей.

Напомним, летом Алексей Гурин — бывший учредитель баров «Булгаков», «Залечь на дно в Брюгге», ресторана «Тунгуска» и кафе Green Villa Pizza купил недострой на ул. Белинского, 7 за 35 миллионов 138 тысяч рублей.

Фото: avito.ru

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