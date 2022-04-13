В Красноярске туристы не могут вернуть деньги за сорвавшиеся поездки из-за COVID-19

8 апреля вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 20 июля 2020 года № 1073. Туроператорам предоставлена возможность исполнить обязательства перед туристами по путешествиям, не состоявшимся из-за COVID-19, до 31 декабря, сообщил в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт или вернуть деньги.

Это право предоставлено по договорам, заключённым по 31 марта 2020 года.

Это решение касается только, если страны были закрыты для путешествий или имелись существенные ограничения.

Дмитрий Горяев отмечает, что в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю третий год поступают обращения от жителей, которых коснулась эта проблема.

Существуют страны, по которым туроператоры имели возможность исполнить обязательства до конца прошлого года, то есть принятое Правительством решение на них не распространяется. Список стран опубликован на сайте Ростуризма.

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