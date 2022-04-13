Ученики красноярской школы № 32 получили мини-лабораторию «Наночемодан 2.0». Его содержимое позволяет школьникам проводить исследования и наблюдать физические процессы: левитацию в магнитном поле или гидрофобность поверхностей. И всё это без сложных конструкций для лабораторных работ.

Внутри чемоданчика более тридцати материалов – магнитный пластилин, аморфная лента, радиоэкранирующая ткань, миниатюрная солнечная батарея, несколько видов водоотталкивающих жидкостей, а также серия карточек с тестами на эрудицию. Так, один из уроков прошёл с использованием ферромагнитной жидкости.

«Если вылить ферромагнитную жидкость на поверхность и поднести магнит, то на её поверхности "вырастают" шипы. Мы увидим силы поверхностного натяжения, тяжести, а также непосредственно само магнитное поле. Интересные эксперименты мы проводим, используя мобильные телефоны и радиоэкранирующую ткань, доказывая, что такая ткань не пропускает электромагнитные волны», — рассказывает учитель физики школы № 32 Иван Петренко.

Отметим, что мини-лаборатория – это приз за выступление на конференции лиги «РОСНАНО».

Фото: © admkrsk.ru