Конкуренция на рынке труда растет

Согласно исследованию портала hh.ru, конкуренция на российском рынке труда за последнее время продолжает расти. Наибольший рост конкуренции показали такие сферы, как юриспруденция, страхование, администрирование. Также отмечается рост конкуренции на вакансии для тех, у кого нет опыта работы, либо есть опыт, но небольшой.

«На протяжении первой половины 2021 года конкуренция среди соискателей практически во всех профессиональных сферах плавно снижалась и к середине года остановилась на уровне 3,8 резюме на вакансию. <…> После 24 февраля 2022 года привычная для многих работодателей картина начала меняться: уровень hh.индекса вырос до 5,3 резюме на вакансию», – говорится в исследовании.

Подобный рост может быть связан с усложнением экономической ситуации в России. С конца февраля многие иностранные компании покинули рынок, а российские компании начали экономить и проводить сокращения. При этом есть и другой вариант развития событий. Например, компания «Норникель» объявила о том, что в этом году она планирует привлечь на работу более 11 тысяч новых сотрудников.

«В 2021 году мы уже привлекли на работу более 1 500 новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открываем более 11 000 вакансий. Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании», – заявила вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид