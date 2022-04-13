13 апреля
Красноярск
погода -5 °C
79.63
 
€ 86.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске продолжают искать утонувших подростков

Главная Общество
Красноярск
10:11 13 Апреля 2022
канск, происшествия, общество, поиски, река, подросток
версия для печати Ico_print

Поисковые работы на реке Кан продолжаются.

12 апреля спасатели в течении дня с помощью эхолота обследовали 28 тыс кв. м, 3 км береговой линии (ниже по течению реки). Поиски не дали результата.

Всего совершено 7 водолазных спусков, обследовано 1 600 кв. м дна реки.

С помощью подводного аппарата «Оптима» обследовали 880 кв. м. С помощью «Гнома» обследовано 500 кв. м, с помощью эхолота — 135 тыс. кв. м. Всего обследовали 17 км береговой линии (ниже по течению реки) от места провала подростков под лёд.

Волонтёры с применением глубоководного дрона обследовали 450 кв. м дна реки. С применением квадрокоптера — 250 тыс кв. м береговой линии.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Конкуренция на рынке труда растет

Конкуренция на рынке труда растет

13 Апреля 2022 г.
Наибольший рост показали сферы, как юриспруденция, страхование, администрирование
Новости Красноярска: Из-за метели дорогу в аэропорт Норильска закрыли

Из-за метели дорогу в аэропорт Норильска закрыли

13 Апреля 2022 г.
Аэропорт Алыкель работает по регламенту
Новости Красноярска: В Красноярском крае размер социальной поддержки увеличат на 5,2 миллиарда рублей

В Красноярском крае размер социальной поддержки увеличат на 5,2 миллиарда рублей

13 Апреля 2022 г.
Общий объем финансирования программы за 2022-2024 гг. — 164,2 млрд рублей
Новости Красноярска: В Красноярске продают ТРЦ «Комсомолл»

В Красноярске продают ТРЦ «Комсомолл»

13 Апреля 2022 г.
Продают 26 292 кв. м из 60 334 кв. м
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Красноярцев приглашают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

13 Апреля 2022 г.
Проголосовать можно за одно общественное пространство из 15
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуировали учащихся школ

В Красноярске эвакуировали учащихся школ

13 Апреля 2022 г.
У первой смены отменили занятия
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru