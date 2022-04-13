В Канске продолжают искать утонувших подростков

Поисковые работы на реке Кан продолжаются.

12 апреля спасатели в течении дня с помощью эхолота обследовали 28 тыс кв. м, 3 км береговой линии (ниже по течению реки). Поиски не дали результата.

Всего совершено 7 водолазных спусков, обследовано 1 600 кв. м дна реки.

С помощью подводного аппарата «Оптима» обследовали 880 кв. м. С помощью «Гнома» обследовано 500 кв. м, с помощью эхолота — 135 тыс. кв. м. Всего обследовали 17 км береговой линии (ниже по течению реки) от места провала подростков под лёд.

Волонтёры с применением глубоководного дрона обследовали 450 кв. м дна реки. С применением квадрокоптера — 250 тыс кв. м береговой линии.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю