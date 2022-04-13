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В Красноярском крае размер социальной поддержки увеличат на 5,2 миллиарда рублей

Главная Общество
Красноярск
09:55 13 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, поддержка
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На заседании правительства Красноярского края внесли изменения в госпрограмму Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». Размер средств, выделяемых на соцподдержку в 2022 году будет увеличен на 5,2 млрд рублей. об этом сообщается на сайте регионального правительства.

4,2 млрд рублей направят из краевого бюджета на новые ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

— Мы ожидаем, что данная выплата будет назначена родителям более 117 тысячам детей. Объём выделяемых средств на эту выплату с учётом федерального софинансирования — около 17 млрд рублей. Подать заявление можно будет с 1 мая через Госуслуги, МФЦ или через пенсионный фонд, — сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края. — Учитывая непростую экономическую ситуацию, губернатором Александр Усс поддержал инициативу об изменении критерия выделения помощи многодетным семьям на развитие личных подсобных хозяйств. Раньше на единовременную выплату до 70 тыс руб. могли рассчитывать семьи с пятью и более детьми, теперь же субсидию смогут получить и семьи с тремя и более детьми.

Кроме того, дополнительно выделены средства на приобретение 13 машин для социального такси, на строительство и ремонт учреждений социального обслуживания. А также на возмещение затрат поставщикам социальных услуг, выплаты семьям медработников, умерших вследствие инфицирования новой коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей и т.д.

Общий объем финансирования программы за 2022-2024 гг. — 164,2 млрд рублей.

Фото: © krskstate.ru

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