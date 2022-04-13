Красноярцев приглашают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая на сайте. Принять участие в голосовании могут красноярцы старше 14 лет.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования​ будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Как сообщили на сайте администрации города Красноярска, выбрать можно будет из 15 вариантов. Пространства предложены по результатам анализа обращений жителей, состояния территорий районов и исходя из принципов комплексного подхода к благоустройству.

Волонтеры будут работать до конца голосования на улицах, в парках, скверах и т.д. Они ответят на любые вопросы о выборе территорий и при необходимости пройдут вместе с человеком онлайн-регистрацию, объяснят, как проголосовать.

Фото: © t.me/gliskov