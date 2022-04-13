13 апреля
Красноярск
погода -5 °C
79.63
 
€ 86.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев приглашают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Главная Общество
Красноярск
09:10 13 Апреля 2022
общество, красноярск, голосование, благоустройство
версия для печати Ico_print

Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая на сайте. Принять участие в голосовании могут красноярцы старше 14 лет.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования​ будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Как сообщили на сайте администрации города Красноярска, выбрать можно будет из 15 вариантов. Пространства предложены по результатам анализа обращений жителей, состояния территорий районов и исходя из принципов комплексного подхода к благоустройству.

Волонтеры будут работать до конца голосования на улицах, в парках, скверах и т.д. Они ответят на любые вопросы о выборе территорий и при необходимости пройдут вместе с человеком онлайн-регистрацию, объяснят, как проголосовать.

Фото: © t.me/gliskov

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Конкуренция на рынке труда растет

Конкуренция на рынке труда растет

13 Апреля 2022 г.
Наибольший рост показали сферы, как юриспруденция, страхование, администрирование
Новости Красноярска: Из-за метели дорогу в аэропорт Норильска закрыли

Из-за метели дорогу в аэропорт Норильска закрыли

13 Апреля 2022 г.
Аэропорт Алыкель работает по регламенту
Новости Красноярска: В Канске продолжают искать утонувших подростков

В Канске продолжают искать утонувших подростков

13 Апреля 2022 г.
Всего совершено 7 водолазных спусков, обследовано 1 600 кв. м дна реки
Новости Красноярска: В Красноярском крае размер социальной поддержки увеличат на 5,2 миллиарда рублей

В Красноярском крае размер социальной поддержки увеличат на 5,2 миллиарда рублей

13 Апреля 2022 г.
Общий объем финансирования программы за 2022-2024 гг. — 164,2 млрд рублей
Новости Красноярска: В Красноярске продают ТРЦ «Комсомолл»

В Красноярске продают ТРЦ «Комсомолл»

13 Апреля 2022 г.
Продают 26 292 кв. м из 60 334 кв. м
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуировали учащихся школ

В Красноярске эвакуировали учащихся школ

13 Апреля 2022 г.
У первой смены отменили занятия
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

Еще двое уроженцев Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине

9 Апреля 2022 г.
Они посмертно награждены орденом Мужества
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru