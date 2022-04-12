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В России решено продлить действие водительских удостоверений

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Красноярск
20:06 12 Апреля 2022
водитель, экономика, в россии, общество, документы
Фотография © Александр Жуковец
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Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов в России продлят автоматически.

Об этом на заседании Правительства РФ заявил Михаил Мишустин. По его словам, изменения коснутся водительских удостоверений россиян, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года.
 
Также, на год продлят срок действия:
 
- Диагностических карт для транспорта, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

- Отдельных санитарно-эпидемиологических заключений.

- Свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Также в telegram-канале Правительства России сообщается, что данное решение позволит снизить нагрузку на россиян, а также сократить издержки, которые связаны с прохождением разрешительных процедур.

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