В России решено продлить действие водительских удостоверений

Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов в России продлят автоматически.

Об этом на заседании Правительства РФ заявил Михаил Мишустин. По его словам, изменения коснутся водительских удостоверений россиян, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года.



Также, на год продлят срок действия:



- Диагностических карт для транспорта, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

- Отдельных санитарно-эпидемиологических заключений.

- Свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Также в telegram-канале Правительства России сообщается, что данное решение позволит снизить нагрузку на россиян, а также сократить издержки, которые связаны с прохождением разрешительных процедур.