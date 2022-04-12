На Алтае зарегистрирован больной клещевым тифом

В Республике Алтай в этом году от присасывания клещей пострадали 15 человек, сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме этого, в с. Ябоган Усть-Канского района зарегистрирован первый в этом сезоне больной сибирским клещевым тифом. Заболевший связывает это с уходом за животными.

Напомним, защищать свой участок от распространения клещей нужно с наступлением тёплых весенних дней.