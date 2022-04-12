На Алтае зарегистрирован больной клещевым тифом

В Республике Алтай в этом году от присасывания клещей пострадали 15 человек, сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Кроме этого, в с. Ябоган Усть-Канского района зарегистрирован первый в этом сезоне больной сибирским клещевым тифом. Заболевший связывает это с уходом за животными.
Напомним, защищать свой участок от распространения клещей нужно с наступлением тёплых весенних дней.
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Уберите с участка сухие заросли, ветки и другое.
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Мусор лучше сложить в мешки и отнести в контейнеры для мусора.
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Постарайтесь огородить участок и не допускать попадания на него посторонних животных.
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Своевременно косите и подстригайте газон. После высыхания травы сразу убирайте её.
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Применяйте средства для борьбы с грызунами. Грызуны — прокормители и переносчики клещей.
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Лучше провести противоклещевую обработку. Её проводят специализированные предприятия.
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Для домашних животных приобретите специальные средства для обработки. Осматривайте питомцев на наличие клещей.
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо