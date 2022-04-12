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На Алтае зарегистрирован больной клещевым тифом

Главная Общество
Красноярск
17:37 12 Апреля 2022
общество, алтай, клещи, в красноярском крае, красноярск, заболевание
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В Республике Алтай в этом году от присасывания клещей пострадали 15 человек, сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме этого, в с. Ябоган Усть-Канского района зарегистрирован первый в этом сезоне больной сибирским клещевым тифом. Заболевший связывает это с уходом за животными.

Напомним, защищать свой участок от распространения клещей нужно с наступлением тёплых весенних дней. 

  • Уберите с участка сухие заросли, ветки и другое. 

  • Мусор лучше сложить в мешки и отнести в контейнеры для мусора. 

  • Постарайтесь огородить участок и не допускать попадания на него посторонних животных. 

  • Своевременно косите и подстригайте газон. После высыхания травы сразу убирайте её. 

  • Применяйте средства для борьбы с грызунами. Грызуны — прокормители и переносчики клещей. 

  • Лучше провести противоклещевую обработку. Её проводят специализированные предприятия. 

  • Для домашних животных приобретите специальные средства для обработки. Осматривайте питомцев на наличие клещей.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо 

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