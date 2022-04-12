В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 4 по 10 апреля, за это время на телефон горячей линии ведомства поступило 28 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 8 раз, специалистами было отобрано 24 пробы атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 61 тысячи отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,03 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) и бензапирену.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.