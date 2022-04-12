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Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы

Главная Общество
Красноярск
16:41 12 Апреля 2022
космос, президент, россия, общество, путин
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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный рассказал, что планируется возобновление программы по освоению Луны. 

По словам Путина, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики. Он уверен, что у страны есть очень хороший задел и "абсолютно ясное преимущество". 

— Возобновим лунную программу. Речь идёт о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25", - говорит Владимир Путин на церемонии на космодроме. 

Несмотря на давление извне, Российская Федерация будет последовательно и настойчиво реализовывать намеченные планы в космической отрасли.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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