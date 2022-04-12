Владимир Путин: Россия возобновит лунную программу

Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.

По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики. У страны есть очень хороший задел и "абсолютно ясное преимущество", сообщает ТАСС.

— Возобновим лунную программу. Речь идёт о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25", - сказал Владимир Путин.

Несмотря на давление извне, Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять намеченные планы в космической сфере.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев