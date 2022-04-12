В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о продуктах, которые помогут уберечься от заболеваний

В Управлении Роспотребнадзора рассказали, как помочь своему организму уберечься от заболеваний, стрессов и весенних депрессий.

Так что же необходимо включить в свой рацион в апреле?

Чтобы наполнить свой рацион микро- и макроэлементами, стоит обратить внимание на овощи. В частности, в ведомстве советуют красноярцам есть белокочанную и цветную капусту, лук-порей, морковь, ревень, редис, свеклу, спаржу, листовой цикорий, фенхель. Также добавьте зелень: водяной кресс, зелёный лук, кресс-салат, мяту, петрушку, листовой салат, салат радиккио, черемшу, шнитт-лук, шпинат, щавель. Из фруктов лучше есть авокадо, ананасы, бананы апельсины, грейпфруты, лимоны и мандарины.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк