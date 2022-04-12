12 апреля
Красноярск
погода +1 °C
79.16
 
€ 85.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярском зоопарке «Роев ручей» умер макак-долгожитель Тасик

Главная Общество
Красноярск
15:55 12 Апреля 2022
красноярск, зоопарк, некролог
версия для печати Ico_print

В Красноярском зоопарке «Роев ручей» умер макак-долгожитель Тасик. Он покинул этот мир еще на новогодних каникулах, но руководство парка сообщило об этом только сейчас.

«Тасика, к сожалению, мы больше не увидим, в январские праздники он умер от старости. В зоопарках эти приматы живут 25 лет. До этой даты наш Тасик не дожил нескольких недель», – рассказали в парке.

Тасик приехал в Красноярск в 2005 году из Ленинградского зоопарка. Он был любимцем посетителей. 

«Было невозможно пройти мимо его вдумчивого, проницательного взгляда. Глаза у этого примата как у человека, и очень богатая мимика. Однако, он не любил, когда его передразнивают – в ответ он уходил подобно мудрому философу», – рассказали зоологи.

В 2016 году в результате голосования Тасик был удостоен титула «Символ года».

Фото: © vk.com/roevzoo

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о продуктах, которые помогут уберечься от заболеваний

В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о продуктах, которые помогут уберечься от заболеваний

12 Апреля 2022 г.
Чтобы наполнить рацион микро- и макроэлементами, стоит обратить внимание на овощи
Новости Красноярска: Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

12 Апреля 2022 г.
Проверку прошли 5 образцов из 10
Новости Красноярска: Трудовой отряд главы Красноярска наведёт порядок на красноярских кладбищах

Трудовой отряд главы Красноярска наведёт порядок на красноярских кладбищах

12 Апреля 2022 г.
В прошлом году подростки навели порядок на 80 захоронениях
Новости Красноярска: Из магазина приложений Apple пропало мобильное приложение Сбербанка

Из магазина приложений Apple пропало мобильное приложение Сбербанка

12 Апреля 2022 г.
Все ранее установленные приложения работают нормально
Новости Красноярска: В Красноярском крае две жительницы Донбасса получили паспорта РФ

В Красноярском крае две жительницы Донбасса получили паспорта РФ

12 Апреля 2022 г.
Церемония вручения прошла в Шарыповском краеведческом музее
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымет 4 строения под строительство виадука на Семафорной

Администрация Красноярска изымет 4 строения под строительство виадука на Семафорной

12 Апреля 2022 г.
Возведение объекта начнется в этом году
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Новости Красноярска: В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

В Красноярском крае сбежавшая из дома 12-летняя школьница пострадала от переохлаждения

7 Апреля 2022 г.
Ей предстоит длительное лечение и реабилитация
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru