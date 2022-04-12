В Красноярском зоопарке «Роев ручей» умер макак-долгожитель Тасик. Он покинул этот мир еще на новогодних каникулах, но руководство парка сообщило об этом только сейчас.

«Тасика, к сожалению, мы больше не увидим, в январские праздники он умер от старости. В зоопарках эти приматы живут 25 лет. До этой даты наш Тасик не дожил нескольких недель», – рассказали в парке.

Тасик приехал в Красноярск в 2005 году из Ленинградского зоопарка. Он был любимцем посетителей.

«Было невозможно пройти мимо его вдумчивого, проницательного взгляда. Глаза у этого примата как у человека, и очень богатая мимика. Однако, он не любил, когда его передразнивают – в ответ он уходил подобно мудрому философу», – рассказали зоологи.

В 2016 году в результате голосования Тасик был удостоен титула «Символ года».

Фото: © vk.com/roevzoo