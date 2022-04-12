Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Для проведения мониторинга в красноярских торговых сетях были приобретены 10 образцов изделий колбасных сырокопчёных, изготовленных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Москве, Красноярске, в Московской и Саратовской областях.

Проверку прошли: колбаса полусухая с регуляторами кислотности «Салями мелкозерненая» т/м «Останкино», «Салями Фламенко» т/м «Черкизово», сырокопченая «Чоризо», полусухая «Домашняя из свинины» и сырокопченая полусухая «Кальяри» т/м «Велком».

Фальсифицированными признаны пять образцов. В частности, в колбасе полусухой «Итальянской» (т/м «Лента») в составе нашли клетчатку. В составе колбасы «Свиной» полусухой сырокопчёной (охлажденный продукт т/м «BONVIDA») нашли камедь и соевый концентрат. В колбасе полусухой сырокопченой с применением стартовых культур «Брауншвейгская» (охлаждённый продукт т/м «Дымов») обнаружена клетчатка. Растительную углеводную добавку – полуочищенный каррагинан обнаружили в колбасе сырокопчёной «Брауншвейгской» (т/м «Торговая площадь»). Волокна скелетной мышечной ткани птиц нашли в колбасе сырокопченой «Брауншвейгская» (т/м «Микоян»).

Кроме этого, перечисленные добавки не были прописаны в составе на упаковке, сообщается на сайте Проднадзора.

Фото: prodnadzor.info