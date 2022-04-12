Из магазина приложений Apple пропало мобильное приложение Сбербанка

В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение Сбербанка стало недоступно для скачивания и обновления.

При этом все ранее установленные приложения работают нормально, никаких ограничений по его использованию нет, уточнили в банке.

«Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств», — добавили в пресс-службе.

По словам пресс-службы Сбера, удалять установленные приложения со смартфона не нужно.