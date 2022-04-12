Трудовой отряд главы Красноярска наведёт порядок на красноярских кладбищах

Трудовой отряд главы города наведёт порядок на красноярских кладбищах. С 25 по 29 апреля ребята уберут мусор и сухую траву, а также помоют памятные плиты на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Работа проводится в рамках ежегодной социальной акции «Неделя памяти», приуроченной ко Дню Победы. Волонтёры из Трудотряда помогают семьям, которые не могут самостоятельно провести уборку, а также присматривают за брошенными могилами. Как рассказали в мэрии, в прошлом году подростки навели порядок на 80 захоронениях.

Заявки на уборку жители города могут оставить по телефонам до 20:

Бадалыкское кладбище: 220-61-00;

Базайское кладбище: 261-19-94;

Злобинское кладбище: 222-37-15;

Николаевское кладбище: 247-01-48, 291-30-46;

Троицкое кладбище: 220-06-48;

Шинное кладбище: 264-57-48.

Фото: © РИА Новости / Анна Скудаева