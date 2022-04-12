12 апреля
Красноярск
погода +1 °C
79.16
 
€ 85.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Трудовой отряд главы Красноярска наведёт порядок на красноярских кладбищах

Главная Общество
Красноярск
15:15 12 Апреля 2022
красноярск, кладбища
версия для печати Ico_print

Трудовой отряд главы города наведёт порядок на красноярских кладбищах. С 25 по 29 апреля ребята уберут мусор и сухую траву, а также помоют памятные плиты на захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Работа проводится в рамках ежегодной социальной акции «Неделя памяти», приуроченной ко Дню Победы. Волонтёры из Трудотряда помогают семьям, которые не могут самостоятельно провести уборку, а также присматривают за брошенными могилами. Как рассказали в мэрии, в прошлом году подростки навели порядок на 80 захоронениях.

Заявки на уборку жители города могут оставить по телефонам до 20:

Бадалыкское кладбище: 220-61-00;

Базайское кладбище: 261-19-94;

Злобинское кладбище: 222-37-15;

Николаевское кладбище: 247-01-48, 291-30-46;

Троицкое кладбище: 220-06-48;

Шинное кладбище: 264-57-48.

Фото: © РИА Новости / Анна Скудаева

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о продуктах, которые помогут уберечься от заболеваний

В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам о продуктах, которые помогут уберечься от заболеваний

12 Апреля 2022 г.
Чтобы наполнить рацион микро- и макроэлементами, стоит обратить внимание на овощи
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке «Роев ручей» умер макак-долгожитель Тасик

В красноярском зоопарке «Роев ручей» умер макак-долгожитель Тасик

12 Апреля 2022 г.
До своего 25-летия он не дожил пару недель
Новости Красноярска: Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

12 Апреля 2022 г.
Проверку прошли 5 образцов из 10
Новости Красноярска: Из магазина приложений Apple пропало мобильное приложение Сбербанка

Из магазина приложений Apple пропало мобильное приложение Сбербанка

12 Апреля 2022 г.
Все ранее установленные приложения работают нормально
Новости Красноярска: В Красноярском крае две жительницы Донбасса получили паспорта РФ

В Красноярском крае две жительницы Донбасса получили паспорта РФ

12 Апреля 2022 г.
Церемония вручения прошла в Шарыповском краеведческом музее
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымет 4 строения под строительство виадука на Семафорной

Администрация Красноярска изымет 4 строения под строительство виадука на Семафорной

12 Апреля 2022 г.
Возведение объекта начнется в этом году
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: В Железногорске женщина думала, что украла золотой браслет

В Железногорске женщина думала, что украла золотой браслет

7 Апреля 2022 г.
Украшение оказалось серебряным, поэтому она выкинула браслет в мусорное ведро
Новости Красноярска: Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил о продукции Kinder с сальмонеллой

9 Апреля 2022 г.
Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru