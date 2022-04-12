Выгодно ли красноярцам брать отпуск на «майские праздники»?

Многие жители Красноярского края стараются взять хотя бы несколько дней отпуска в «майские праздники», чтобы продлить время отдыха. Выгодно это или нет и не потеряет ли человек в деньгах разбирается SuperJob.

Всё будет зависеть от того, в какие именно дни мая планируется отпуск. А также какова стоимость одного рабочего дня и какой средний дневной заработок работника.

В мае будут нерабочими дни с 1 по 3 и с 7 по 9. Если отпуск выпадает на нерабочие праздничные дни, например, на 1 или 9 мая, в счёт отпуска эти дни не считаются.

Отметим, что стоимость одного рабочего дня в разные месяцы будет разной. Итак, если человек, к примеру, получает оклад в 30 000 руб., то отработав в мае 18 дней, а в июне 21 день, он все равно получит один и тот же оклад. Так, в этом случае стоимость одного рабочего дня в мае - 1 666 руб. (30 000/18), а в июне − 1 428 руб. (30 000 / 21).

Предположим, человек берёт отпуск с 14 по 18 мая. Продолжив работать в этот период, работник получил бы 8 330 руб. (1 666 х 5), если работник получает только оклад, средний дневной заработок будет 1 023 руб. (30 000/29,3 − среднемесячное число дней в месяце).

В итоге, получается уйдя в отпуск в это время человек получит 5 115 руб. Если же он продолжит работать в эти дни, он заработает 8 330 руб.

Если же работник получает не только оклад, но и премии, его средний заработок будет выше.

Важно и в какие дни работник возьмёт отпуск. Выходные дни и нерабочие праздничные дни оплате не подлежат, зарплата останется на том же уровне, поэтому если отпуск попадет на дни, которые не оплачиваются − работник может выиграть в деньгах.

Например, если взять отпуск со 2 по 8 мая, то выгода будет существенная. При этом если эти дни входят в отпуск, то они будут оплачены по среднему показателю. Поэтому за месяц работник получит больше денег, если бы он просто продолжал работать в мае по «общему графику».

Рассчитать выгоду можно в производственном календаре.