В Красноярском крае две жительницы Донбасса получили паспорта РФ

Две жительницы Донбасса получили документы для пребывания в РФ из рук красноярских полицейских. Паспорта женщины получили из рук начальника МО МВД России "Шарыповский" Сергея Галиса и врио начальника отделения по вопросам миграции Олеси Горецкой во время церемонии в Шарыповском краеведческом музее.

Пенсионерка Надежда Фунтова приехала вместе с дочерью и внуками в Россию в марте этого года. Кроме неё вид на жительство получила Людмила Керко. Она приехала в Шарыпово к сыну в феврале.

Полицейские тепло поприветствовали новоиспечённых жительниц России.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по региону