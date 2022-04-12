Администрация Красноярска изымет 4 строения под строительство виадука на Семафорной

Для строительства виадука на улице Семафорной изымут четыре нежилых строения. Распоряжение об этом подписал заместитель главы города Олег Животов. В списке на изъятие указаны два гаражных бокса на улице Транзитной, 58а, нежилое помещение и гараж.

Также мэрия ищет подрядчика на строительство. Возведение пешеходного перехода в районе дома № 327 планируется начать уже в этом году. Будущий виадук будет выполнен из алюминия, его длина составит 151 метр. Для удобства маломобильных граждан его оборудуют лифтами. Проект находится на контроле у главы города Сергея Ерёмина.

Все материалы для виадука изготавливаются на красноярском предприятии. Вес моста в 1,5-2 раза меньше стального, а также он устойчив к коррозии и требуют меньше расходов на эксплуатацию. Это будет уже шестой подобный мост в Красноярске. Ещё один сейчас строят на улице Калинина в районе строящейся школы на Бугаче.

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