Единороссы поздравили с Днем космонавтики коллектив "Красмаша"

12 апреля активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы поздравили сотрудников красноярского машиностроительного завода «Красмаш» с Днем космонавтики.

Волонтеры вместе с партийным медведем встречали сотрудников завода перед проходной, поздравляли с праздником, благодарили за труд и вручали памятные сувениры. На сегодняшний день на предприятии работает более пяти тысяч человек. В 2022 году завод отмечает 90-летний юбилей. На протяжении многих лет «Красмаш» тесно связан с развитием космической отрасли. На сегодняшний день основной деятельностью завода является производство ракетно-космической техники. Завод выпускает базовые модули разгонных блоков ракет-носителей, предназначенных для вывода космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Поэтому 12 апреля – профессиональный праздник для сотрудников.

Заместитель генерального директора - директор по персоналу и общим вопросам Сергей Русаков рассказал, как обычно проходит День космонавтики в стенах учреждения:

«Обычно в День космонавтики мы проводим торжественное собрание, поздравляем коллектив и награждаем лучших сотрудников. Более 5000 человек работает на «Красмаше». Нашему предприятию в этом году исполняется 90 лет, мы внесли очень большой вклад в развитие космической отрасли. Без «Красмаша» ракетостроение развивалось бы медленней. Поэтому День космонавтики для нас важный праздник. Уже второй год нас поздравляют, мы очень рады, такое внимание приятно коллективу».

Поздравил с праздником коллектив завода депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин.

«День космонавтики – знаменательная дата для всего нашего народа, для всей страны. «Красмаш» идет в авангарде космического движения, а его коллектив показывает образец самоотверженности. Это очень важно, что мы отмечаем труд этих людей, которые продвигают космическую отрасль, независимо от санкций и русофобии. Несмотря на все это мы, как первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, который покорил космическое пространство, продолжаем идти вперед», - отметил Юрий Швыткин.

Также для праздничного настроения единороссы вручили сладкие торты коллективу «Красмаша».

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»