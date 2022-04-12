С начала 2022 года в красноярском аэропорту изъяли 3 тонны запрещённых к ввозу продуктов

В первом квартале 2022 года в красноярском аэропорту задержали более трёх тонн запрещённых к ввозу продуктов. Это фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, рис и прочее. Их владельцев привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, а еду сожгли.

С начала года сотрудники Россельхознадзора досмотрели багаж на 216 пассажирских международных рейсах.

«При контроле растительной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, выявлено 157 случаев провоза карантинных растений. Кроме того, в 103 случаях продукции была заражена», – рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков