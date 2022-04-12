12 апреля
Красноярск
погода +2 °C
79.16
 
€ 85.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С начала 2022 года в красноярском аэропорту изъяли 3 тонны запрещённых к ввозу продуктов

Главная Общество
Красноярск
13:00 12 Апреля 2022
красноярск, россельхознадзор
версия для печати Ico_print

В первом квартале 2022 года в красноярском аэропорту задержали более трёх тонн запрещённых к ввозу продуктов. Это фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, рис и прочее. Их владельцев привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, а еду сожгли.

С начала года сотрудники Россельхознадзора досмотрели багаж на 216 пассажирских международных рейсах. 

«При контроле растительной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, выявлено 157 случаев провоза карантинных растений. Кроме того, в 103 случаях продукции была заражена», – рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Единороссы поздравили с Днем космонавтики коллектив "Красмаша"

Единороссы поздравили с Днем космонавтики коллектив "Красмаша"

12 Апреля 2022 г.
Волонтеры вместе с партийным медведем встречали сотрудников завода
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыли еще 27 ледовых переправ

В Красноярском крае закрыли еще 27 ледовых переправ

12 Апреля 2022 г.
В регионе продолжают действовать ещё 75 переправ
Новости Красноярска: Красноярских водителей зовут на бесплатные курсы по восстановлению навыков вождения

Красноярских водителей зовут на бесплатные курсы по восстановлению навыков вождения

12 Апреля 2022 г.
Особенно они будут полезны тем, кто не садился за руль зимой
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: Huawei удалила из AppGallery приложения банков «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

Huawei удалила из AppGallery приложения банков «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

12 Апреля 2022 г.
Данные приложения нельзя найти и скачать
Новости Красноярска: В Красноярске на Марковского подрядчик ещё раз переложит асфальт

В Красноярске на Марковского подрядчик ещё раз переложит асфальт

12 Апреля 2022 г.
К лету на участке должен быть наведён порядок
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в Енисее найдено тело женщины

В Красноярске в Енисее найдено тело женщины

11 Апреля 2022 г.
Криминальных признаков смерти
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru