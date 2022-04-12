В Красноярском крае закрыли еще 27 ледовых переправ

В Красноярском крае закрыли 26 ледовых переправ. Большая часть находится в Эвенкийском районе и одна — в Енисейском.

Как рассказали в ГУ МЧС, в регионе продолжают действовать ещё 75 переправ. Все они сосредоточены на севере края: в Эвенкии – 62, в Енисейском районе – 6, в Богучанском – 3, в Таймырском – 2, в Туруханском – 1. Кроме того, функционируют 6 автозимников протяженностью 1 229,04 км.

Спасатели просят жителей не выходить и не выезжать на лед весной, так как он становится очень тонким. Кроме того, выход и выезд на лед в несанкционированных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов