В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней красноярки (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 10 апреля три знакомых девушки вышли из магазина и направлялись в общежитие. Одну из девушек стал преследовать мужчина, потерпевшая попыталась убежать, но он догнал её и, применив насилие, совершил насильственные действия сексуального характера. Преступные действия пресёк мужчина, который проезжал на автомобиле. После содеянного, насильник скрылся.

Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Прима