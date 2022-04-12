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В Красноярске на Марковского подрядчик ещё раз переложит асфальт

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Красноярск
11:11 12 Апреля 2022
общество, красноярск, дороги, ремонт, проверка
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжается проверка городских дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, была проинспектирована ул. Марковского.

В 2020 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» там провели ремонт. Были выявлены дефекты такие как, колейность, выбоины, частичное разрушение асфальта на дороге.

Ремонт от пересечения с ул. Кирова до дома № 7 по ул. Марковского выполняло ООО «КрасДорСтрой». Подрядная организация отремонтировала тротуары, обновила остановки, привела в порядок в соответствии с современными требованиями пешеходные переходы, дорожно-знаковую информацию и светофоры. Локальные дефекты были обнаружены на участке менее 150 метров в районе гимназии № 2.

— По итогам осмотра и проведённых измерений составляются акты. Там указываются гарантийные дефекты. Все материалы направим в подрядную организацию для исполнения гарантийных обязательств. К лету здесь должен быть наведён порядок, – рассказал Александр Мацак, заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству.

Кстати, обследование гарантийных участков улично-дорожной сети проводится ежегодно. Если подрядчик уклоняется от исполнения обязательств, его ожидают суд и выплата штрафов. В этом году запланировано проверить 165 участков, 94 из них уже обследованы.

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