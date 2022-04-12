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В Лесосибирске женщина заплатила более 680 000 рублей за незаконную вырубку леса

Главная Общество
Красноярск
10:35 12 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, лес, вырубка, суд
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Судебные приставы в качестве компенсации ущерба лесному фонду взыскали с лесосибирского лесозаготовителя более 680 тысяч рублей.

Женщина, работающая мастером лесозаготовки на одном из местных предприятий, не имела документов, разрешающих заготовку древесины. При этом она организовала вырубку на одной из лесосек, было спилено 120 пихт.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначил выплатить ущерба 680 тысяч рублей.

Судебный пристав обратил взыскание на зарплату и средства на банковских счетах должницы. В результате была взыскана часть долга.

Кроме этого, был наложен арест на нежилое здание (более 190 кв. м). в итоге женщина полностью погасила задолженность.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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