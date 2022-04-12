В Красноярском крае отмечается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19

О том, что в Красноярском крае отмечается тенденция к стабилизации эпидемического процесса заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

За последние сутки 172 жителя заболели COVID-19.

По ОРВИ эпидемические пороги не превышены, при этом на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей отмечался рост числа заболевших на 14 %. За последнюю неделю по двум возрастным группам отмечается рост заболеваемости (дети от 1 до 6 лет — на 23,4 %, от 7 до 14 лет — на 15 %). Каждый шестой обратившийся в больницу — школьник.

Ни один класс не находится на карантине. Эпидемиологическая ситуация в школах Красноярского края на протяжении нескольких недель стабильная.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин