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При поддержке ГХК в Красноярске состоялись XXII Краевые открытые Курчатовские чтения

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Красноярск
09:53 12 Апреля 2022
ученые, в красноярском крае, красноярск, общество, подросток, изобретение, предприятие
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9 апреля Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» открыла свои двери муниципальным научным чтениям им. И.В. Курчатова. Работы представили   обучающиеся 8-11 классов из разных муниципалитетов Красноярского края.

При поддержке ГХК в Красноярске состоялись XXII Краевые открытые Курчатовские чтения

Курчатовские чтения традиционно проходят при поддержке Горно-химического комбината в партнёрстве с ИЦАЭ Красноярска.

Само название Курчатовских чтений связано с человеком, который стоял у истоков атомной отрасли, и не участвовать в подобных мероприятиях, где нашему подрастающему поколению и будущим, надеемся, сотрудникам нашего предприятия, нашей отрасли рассказывают о достижениях, научных открытиях, отвечают на их вопросы, это было бы не правильным. Поэтому всегда предложения поучаствовать, побеседовать с молодыми людьми мы воспринимаем как дополнительную профориентационную работу не только для нас, но и для всей отрасли, — сказал Владимир Мацеля, руководитель научно-производственного Международного Центра Инженерных Компетенций (МЦИК).

При поддержке ГХК в Красноярске состоялись XXII Краевые открытые Курчатовские чтения

Конференция проводится для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, инженерно-технической, изобретательской деятельности (в том числе в области атомной энергетики и космических технологий), популяризации научных знаний и достижений.

С ноября 2021 по февраль 2022 года в 8 муниципалитетах проходили отборочные этапы. Участие приняли 139 учащихся из 14 муниципалитетов — Малые Курчатовские чтения и региональный трек Всероссийского конкурса «Большие вызовы».

Абакумов Андрей, заместитель директора по развитию школы космонавтики:

Наш главный партнёр — Горно-химический комбинат — это крупнейшее предприятие инновационного сектора экономики, которое входит в состав Госкорпорации «Росатом». ГХК заинтересован в том, чтобы у населения, а особенно у молодёжи формировался современный взгляд на развитие атомной энергетики. ГХК вместе со «Школой космонавтики» (одним из центральных институтов работы с одарёнными детьми региона) проводит мероприятие, чтобы молодёжь обладала современными компетенциями, умела создавать современные научно- исследовательские проекты, обсуждать их с профессионалами, экспертами и как возможность - ориентироваться на поступление в университеты, на получение тех специальностей, которые будут востребованы в дальнейшем в Росатоме.

Мы привлекаем лучшие предприятия для того, чтобы создавать лучшее будущее.

Финальные мероприятия Курчатовских чтений начались с круглого стола «Что сегодня современно знать?», в котором приняли участие представители ГХК, ИСС, ветераны атомной промышленности. После чего состоялась защита (очно и дистанционно) 40 проектов, вошедших в финал.

При поддержке ГХК в Красноярске состоялись XXII Краевые открытые Курчатовские чтения

Исследования ребят были представлены в 3 секциях:

«Современная энергетика»;

«Передовые производственные технологии; большие данные»;

«Новые материалы; нанотехнологии; космические технологии».

Иван Курасов, участник, ученик «Школы космонавтики»:

Я принимаю участие в Курчатовских чтениях второй раз. В прошлом году я занял второе место. В своём проекте я концентрирую солнечный поток, добиваясь тем самым низкой стоимости и высокой производительности. Мой проект можно реализовать, даже вводить в крупномасштабное производство. Я хочу заявить о своем проекте, возможно, он кого-то заинтересует.

При подведении итогов Курчатовских чтений жюри высоко оценило интеллектуально–творческий потенциал юных исследователей. Были определены 22 победителя и 5 лауреатов.

Победители Курчатовских чтений получили ценные призы от Школы космонавтики, Горно-химического комбината и Информационного центра по атомной энергии в г. Красноярск.

Фото: © ФГУП «ГХК»

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