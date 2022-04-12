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В Красноярске осудят мужчину, угрожавшего оружием посетителям почты

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Красноярск
09:42 12 Апреля 2022
суд, красноярск, происшествия, общество, угроза
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярца по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то есть из-за хулиганства, совершённого с угрозой применения насилия, с применением оружия. Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в январе 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашёл в почтовое отделение. Затем он достал из своего рюкзака охолощенный автомат и, угрожая посетителям почты, направил оружие в их сторону.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © «МВД МЕДИА»

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