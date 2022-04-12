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Красноярских водителей зовут на бесплатные курсы по восстановлению навыков вождения

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Красноярск
11:35 12 Апреля 2022
красноярск, гибдд
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Красноярских водителей, которые не садятся зимой за руль, зовут на курсы по восстановлению навыков вождения. Сотрудники ГИБДД расскажут автовладельцам о изменениях в ПДД, преимуществах портала Госуслуг и познакомят с основными проблемами в сфере дорожного движения. Все занятия абсолютно бесплатны.

Занятия организует краевое УГИБДД на базе одной из автошкол.

«Практический психолог научит не реагировать на агрессию, а инструкторы автошколы помогут вспомнить элементарные навыки вождения на автодроме и основные правила безопасности», – рассказали в дорожной полиции.

Курсы пройдут во всех районах края. Первое занятие в Красноярске состоится 16 апреля в 11:00 по адресу улица Рокоссовского, 7. Записаться на занятия можно по телефону 8(391) 2919-353 или написать сообщение в паблик ГИБДД.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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