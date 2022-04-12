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Депутаты Ачинска приняли досрочную отставку главы города

Главная Общество
Красноярск
09:25 12 Апреля 2022
общество, ачинск, глава, отсавка
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Большинством голосов полномочия Александра Токарева, в качестве градоначальника, прекращены, об этом сообщается на сайте администрации города Ачинска и городского совета депутатов.

На внеочередной сессии было рассмотрено заявление от Александра Токарева. Он решил оставить пост градоначальника по собственному желанию. Депутаты решили этот вопрос положительно и большинством голосов и согласовали досрочную отставку главы Ачинска.

Исполнять полномочия главы Ачинска до назначения нового конкурса на пост градоначальника и утверждения кандидатуры депутатами будет первый заместитель главы муниципалитета Сергей Мачехин.

Депутат – единоросс Василия Мизинко за два дня до сессии написал заявление о досрочном уходе из депутатского корпуса. При голосовании большинство депутатов проголосовали «за».

— Нагрузка на главу города ложится огромная, и, думаю, что в дальнейшем кандидатам нужно более взвешенно подходить к решению об участии в конкурсе. Членам комиссии также необходимо более детально изучать не только программы претендентов, но и личностные качества, — прокомментировал председатель городского Совета депутатов Сергей Никитин.

Фото: © adm-achinsk.ru

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