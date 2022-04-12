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В Красноярске проведут реконструкцию одной из старейших школ

Главная Общество
Красноярск
08:57 12 Апреля 2022
реконструкция, ремонт, школа, здание, депутаты
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Здание школы 1936 года постройки в Красноярске будет реконструировано. Депутаты горсовета выехали в здание учреждения.

«Конечно, нужны были серьезные решения для сохранения здесь школы. По требованиям современных стандартов, на этом земельном участке нельзя построить большую стандартную школу, поэтому было принято решение о проведении реконструкции. Мы продолжим контролировать реализацию этого проекта. А когда начнется строительство, будем чаще приезжать сюда», – рассказал депутат городского Совета Талех Махмудов.

В Красноярске проведут реконструкцию одной из старейших школ

Торги на проведение работ на улице Песочной были объявлены в марте. Победителю предстоит  провести демонтажные работы по аварийному зданию, возвести новое строение, обеспечить его системами тепло-, водо- и энергоснабжения, а также наружное освещение, озеленение и благоустройство участка.

Еще в прошлом году на подготовку проектно-сметной документации объекта Красноярский городской Совет депутатов поддержал выделение более 1,3 миллионов рублей. В этом году на реализацию проекта заложено 336 млн рублей. Завершить работы по строительству здания планируется к ноябрю 2023 года.

В Красноярске проведут реконструкцию одной из старейших школ

В обновленной школе появятся не только новые кабинеты, но также актовый зал на 190 человек со сценой и помещением для декораций, спортзал с раздевалками и санузлом, кухонный блок, рекреации, методический кабинет, кабинет для психолога. В новом здании обустроят лифты и пандус для удобства маломобильных горожан.

Школа № 47 является одной из старейших в городе. Она не работает с 2015 года из-за аварийного состояния здания. Учащиеся были переведены в школу №16 и гимназию №7. 

В Красноярске проведут реконструкцию одной из старейших школ

Рабочая группа по визуальному обследованию учреждений образования, которые были построены более 30 лет назад была создана в Красноярске в 2019 году. В ее состав вошли в том числе и депутаты горсовета. В их задачу входило не только изучение технического состояния строений, но и поиск решений по их реконструкции с учетом изменившихся норм и стандартов за последние годы, например, значительно увеличившейся площади помещения, которая должна приходиться на одного учащегося. 

Как рассказал заместитель председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета Иван Азаренко, в настоящее время рабочая группа определила уже более 50 зданий школ и детских садов, которые нуждаются либо в реконструкции, либо в капитальном ремонте.

В Красноярске проведут реконструкцию одной из старейших школ

«Очень важно, что в решении этой проблемы нам помогает краевое Правительство, потому что только своими силами город не справился бы. В результате такого взаимодействия решение проблемы сдвинулось с мертвой точки», – добавил он.

Фото: ФедералПресс
По материалам ФедералПресс

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