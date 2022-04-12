Количество грузовых рейсов в аэропорту Красноярска снижается

По итогам марта в Международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского количество самолётовылетов снизилось на 8 % и составило 1 107 (в марте прошлого года — 1 209).

Наблюдается значительное падение грузового сектора в 77 % (за март было совершено 65 самолетовылетов, а в прошлом году – 281. Снижение связано с приостановкой полётов в Европу, сообщается на сайте аэропорта. Ранее аэропорт Красноярск был транзитным узлом между Азией и европейскими странами для грузовых авиаперевозчиков.

Грузооборот марта тоже снизился. 1 212 тонн прошло через воздушную гавань (на 17,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, тогда аэропортом было обработано 1 472 тонны).

Пассажиропоток в марте вырос на 10 %, 177 591 пассажира обслужил аэропорт Красноярск в марте. При этом в марте прошлого года было обслужено 159 395. Отметим, что в прошлом году были ограничены полёты по ряду направлений из-за пандемии.

Самые популярные направления в марте – это Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск и Сочи.

Фото: © kja.aero