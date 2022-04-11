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В Красноярске испытают новую систему оповещения граждан при ЧС

Главная Общество
Красноярск
19:49 11 Апреля 2022
красноярск, мчс
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В Красноярске испытают новую систему оповещения граждан при чрезвычайных ситуациях. Сделают это в рамках учений МЧС России, которые пройдут 13-14 апреля. Горожан просят не паниковать.

Информация будет приходить на мобильные телефоны в виде смс-сообщений либо push-уведомлений от портала Госуслуги.

«В уведомлении будет содержаться информация о возможности получить финансовую помощь за нарушение условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в рамках учений сотрудники МЧС отработают ликвидацию паводков и пожаров при помощи техники, катеров и авиации МЧС России и взаимодействующих структур.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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