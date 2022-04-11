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Владимир Хорос: Гибрид великой китайской и великой русской культур способен дать небывалый урожай

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Красноярск
17:07 11 Апреля 2022
китай, россия
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В издательстве «Эксмо» 22 апреля выходит вторая часть остросюжетного романа «Письма смерти» культового китайского автора Хаохуэй Чжоу. А международная сеть TV BRICS подготовила  эксклюзивные телепремьеры для российского зрителя – уже вышел китайский телесериал «Прекрасная молодость», а летом состоится показ сериала «Жизнь прекрасна».  

Первая часть романа «Письма смерти» была продана в количестве 1,5 млн экземпляров и вошла в ТОП-100 остросюжетных романов с 1945 года по версии «Sunday Times».

По мнению руководителя группы зарубежной остросюжетной литературы издательства «Эксмо» Владимира Хороса китайская литература требует, чтобы её как следует, распробовали.

«Китай и Россия очень близки, как это ни странно, и доказательств этому в нашей истории более чем достаточно. И, думаю, в силу определенных обстоятельств станут еще ближе. Так что я практически уверен в успехе дальнейшего культурного обмена между нашими странами и народами. Безусловно, нам и им есть чем поделиться друг с другом. Думаю, это сделает всех нас сильнее и крепче. Дело в том, что китайский менталитет имеет свои особенности; он не так понятен российскому читателю, как может показаться с первого взгляда. Но наш читатель априори всегда любил нечто новое, свежее, необычное. Просто, как и любое экзотическое блюдо, китайская литература требует, чтобы её как следует распробовали. В контексте развития китайской цивилизации, разрыва между традиционным и современным попросту не существует, и современность в Китае крайне традиционна, невзирая на бурный научно-технический прогресс и стремительное изменение ситуации в мировой политике. Ну, а российскому читателю безусловно более интересны именно современные тенденции в китайской культуре. Но при этом он не должен забывать, что в основе нынешнего успеха Китая в самых различных сферах лежит именно традиционность общества – мощный культурный пласт, накопленный тысячелетиями его истории. И в этом, как мне кажется, скрыт ключ к пониманию китайского менталитета», - отметил Владимир Хорос.

Завоёвывает своих поклонников в России и продукция китайского кинематографа и телевидения.

Как сообщили Международному пресс-центру МКР-Медиа в BRICS TV, вышедший в эфир многосерийный художественный фильм «Прекрасная молодость» рассказывает о жизни в Китае в середине XX века. Перед  главными героями ленты стоит задача по возрождению страны после войны и экономического кризиса. Сюжет сериала основан на реальных событиях. В 1960-х годах Министерство лесного хозяйства КНР создало лесхоз Сайханьба для восстановления лесного массива, который когда-то был излюбленным местом охоты императоров династии Цин (1644–1911 гг.).

Телесериал «Жизнь прекрасна» – его премьера на российском ТВ запланирована на лето – показывает историю любви в современном Китае. В центре сюжета двое людей, которые не должны были встретиться: он 10 лет назад уехал из Китая в Америку за лучшей жизнью, а она живет в Пекине и  только что вышла замуж за полицейского. У каждого из них своя дорога, но жизнь вносит свои коррективы…

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