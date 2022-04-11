В Енисейском районе построят лесопромышленный комплекс за 5,3 млрд рублей

Губернатор Александр Усс с председателем Совета директоров АО «Фармстандарт» и ООО «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным в Москве обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и лесопереработки.

Как сообщается на сайте правительств Красноярского края, АО «Фармстандарт» планирует запустить в регионе сразу несколько проектов для повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи жителям. В том числе «Фармстандарт» планирует построить новые объекты, создать онкорадиологический и клинико-диагностический центры. Также компания планирует проект по созданию амбулаторно-поликлинического и реабилитационного центров при краевой больнице. АО «Фармстандарт» подписало соглашение с правительством края.

Виктор Харитонин презентовал губернатору проект по созданию современного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. В планах – выпуск пиломатериалов, клееного бруса, пеллет и фанерного кряжа. Строительство предприятия запланировано в с. Верхнепашино Енисейского района, где создадут более 240 рабочих мест. Инвестиции — более 5,3 млрд рублей.

Фото: krskstate.ru