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В Красноярске водители маршруток нарушили ПДД более 2 400 раз

Главная Общество
Красноярск
17:21 11 Апреля 2022
пдд, нарушения, автобусы, дтп, красноярск, происшествия, общество
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Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, с начала года автоинспекторы выявили более 2 400 нарушений ПДД водителями общественного транспорта.

Один из методов по профилактике нарушений ПДД водителями маршруток — проведение «скрытого патрулирования». То есть когда служебный автомобиль гражданского исполнения следует за общественным транспортом и фиксирует нарушения на видеокамеру. На конечных остановках сотрудники ГИБДД демонстрируют водителям нарушения и привлекают к административной ответственности.

С начала года в Красноярске с участием маршруток уже произошло 16 ДТП, 32 человека травмированы.

Самые распространённые нарушения — пользование телефоном во время движения, проезд на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого частое нарушение — движение с незакрытыми дверями.

Фото: vk.com/gibdd24

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