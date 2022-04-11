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В Красноярске школу в мкр. Метростроитель построит «Культбытстрой»

Главная Общество
Красноярск
16:35 11 Апреля 2022
общество, красноярск, строительство, школа
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Информация о том, что «Культбытстрой» стал победителем торгов на право строительства школы в микрорайоне Метростроитель появилась на сайте госзакупок.

На конкурс были заявлены две компании. Начальная цена контракта — 1 170 691 187,92 рублей.

«Культбытстрой» получит за свою работу 1 158 984 276 руб.

Напомним, Победитель аукциона должен будет построить трёхэтажную школу на 1 280 мест до лета 2024 года.

По проекту запланированы не только учебные кабинеты, но и помещения для занятий спортом, медицинский блок, актовый зал на 520 человек и пищеблок с обеденной зоной на 700 мест. Школу оснастят пандусами, пассажирским лифтом, то есть всем необходимым для доступности маломобильных групп населения. Также на территории школы необходимо будет оборудовать спортплощадку с бесшовным резиновым покрытием, смонтировать ограждение и освещение, провести озеленение двора.

О необходимости строительства ещё одной школы в Северном накануне заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, он взял эту тему под личный контроль и поручил администрации города как можно раньше приступить к реализации проекта.

Школу начнут строить на зарезервированном земельном участке между улицами Светлогорская, 9 Мая и пр. Комсомольский.

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