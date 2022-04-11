Расходы на образование в Красноярском крае будут увеличены на 10,7 млрд рублей. На прошедшей сессии Заксобрания региона утвердили корректировку бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Так, на выполнение образовательных стандартов направят 4 млрд рублей. Благодаря этому, в школах станет больше внеурочных и коррекционных занятий. 2,3 млрд рублей пойдут на капитальный ремонт и приобретение оборудования.

Более 1,4 миллиардов направят на модернизацию и оснащение краевых учреждений образования, к примеру, на развитие двух современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса и ремонт здания школы для слабовидящих детей. Реконструкция ждёт 10 общежитий для студентов колледжей и техникумов и 38 учебных корпусов краевых школ и учреждений среднего профессионального образования.

Необходимый ремонт получат также 7 детских домов. На базе Норильского техникума промышленных технологий создадут военно-патриотический центр «Авангард». Ещё 256 млн направят на реконструкцию зданий городских и сельских образовательных учреждений. Почти 90 млн рублей направят на поддержку физико-математической школы при СФУ, красноярского «Кванториума» и дошкольных учреждений. 30 млн рублей потратят на сканеры для проведения ЕГЭ на территории края.

«Дополнительные средства помогут в значительной мере обновить инфраструктуру учебных учреждений, повысить занятость детей во внеурочное время и создать условия для качественного развития среднего профессионального образования», – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев