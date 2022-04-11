У пассажиров электропоезда Красноярск – Ачинск появится возможность комфортной пересадки на пригородный поезд до Лесосибирска

12 апреля и далее по вторникам, пригородный поезд Ачинск – Лесосибирск будет отправляться со станции Ачинск на 35 минут позже – в 13:30 (вместо 12:55), и прибывать на станцию Лесосибирск в 19:50 (вместо 19:20).

Изменения в расписание внесены для удобства пассажиров утренней электрички Красноярск – Ачинск (отправление со станции Красноярск в 8:47, прибытие на станцию Ачинск в 13:04), которым необходимо продолжить поездку до Лесосибирска или остановочных пунктов Лесосибирской ветки.

Теперь у них будет достаточно времени для того, чтобы совершить комфортную пересадку.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД