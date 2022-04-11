Норильские единороссы навестили эвакуированную пенсионерку из Мариуполя Нэлли Зенину

Секретарь Норильского отделения партии «Единая Россия» Александр Пестряков совместно с активистами «Молодой Гвардии» поздравил эвакуированную пенсионерку из Мариуполя Нелли Зенину с приездом в Норильск.

В ходе спецоперации на Украине Нелли Ивановна потеряла связь с дочерью, живущей в Норильске, но после помощи журналистов контакт удалось восстановить. Глава Норильска Дмитрий Карасев взял решение вопроса о возвращении женщины в Норильск под личный контроль.

Больше месяца бывшая норильчанка находилась в Мариуполе в землянке без еды, воды и электричества. Выживать вместе с другими жителями города приходилось ежедневно, много семей было с маленькими детьми. Находясь в безопасности, женщина откровенно делится эмоциями и тем, что пришлось пережить:

«Мариуполь – многонациональный город, там живет много разных людей и никто не различает национальности, кроме украинцев. Если ты – москаль, ты не человек. Мы никогда не были против Украины, мы - единый народ, но почему такое отношение к русским, я не понимаю. Зачем такая вражда. В подвале дома просидели месяц и семь дней вместе с другим мирным населением без еды, без воды, без света. Они все уничтожали, грабили жителей, все, что их интересовало, увозили на Западную Украину, пока ходили поезда, затем машинами. Наш девятиэтажный дом весь сгорел».

Район, в котором проживала Нэлли Зенина, был освобожден одним из первых российскими войсками.

«Мы сидели в землянке и услышали грохот, какая-то техника ехала. Неужели нам придётся ещё что-то пережить? Мы выскочили, все закричали: «Наши!». Как мы были рады увидеть отряды ДНР, они стали нам сразу помогать. Русские солдаты были очень обходительны с нами, дежурили у каждого подъезда: снабжали едой, водой, медицинской помощью. Организовали четыре полевые кухни, привоз воды в цистернах. Дорогу от Мариуполя до Донецка все очистили, тогда пошла гуманитарная помощь из России. Очень не хватает воды и жителям, и медикам. Я никогда не думала, что мне придется такое пережить. Как я благодарна, что мне помогли выбраться оттуда и оказаться рядом с дочерью и внуком. Большое спасибо, что помогали нам и переживали», - рассказала Нелли Зенина.

О том, как удалось связаться с дочкой, женщина рассказывает, как о чуде:

«Корреспондент разговаривал со мной, я дала ему номер телефона дочки на бумажке. А он повернулся к церкви, перекрестился и сказал: «Я клянусь, я тебя не обману, найдем твою дочку, и все будет хорошо». Я расплакалась. А через какое то время он меня снова нашел и сказал, что я встречу дочь и внука, но надо подождать».

Молодогвардейцам, которые готовы оказать любую помощь семье, Нэлли Зенина дала главный наказ: «Делайте Россию сильной, крепкой, чтобы никто не смог ее ослабить. Всем желаю добра»

Всего с территории Украины в Норильск вернулось 14 человек.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»