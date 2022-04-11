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Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину вырос до 81,6 %

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Красноярск
15:12 11 Апреля 2022
президент, россия, красноярск, общество, рейтинг, увеличение
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81,6 % россиян доверяют президенту Владимиру Путину. О чём свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 28 марта по 3 апреля. За минувшую неделю уровень доверия жителей поднялся на 0,6 процентных пункта. Показатель одобрения деятельности президента за тот же период — 78,9 %.

Положительно оценили жители России и работу Правительства РФ — доверие кабинету министров России выразили 52,4 % респондентов, о доверии Михаилу Мишустину сообщили 64,5 % опрошенных, что на 1,4 процентных пункта больше, чем неделю назад. Работу Мишустина на посту премьер-министра одобряют 53,3 % жителей страны (плюс 1,5 процентных пункта за неделю).

Партию «Единая Россия» поддержали 42,2 % россиян. Это на 1,2 п.п. больше, чем в прошлый опрос. КПРФ доверяют 11,2 % опрошенных, ЛДПР — 7,7 %, «Справедливой России - За правду» — 5,4 % (плюс 0,4 п.п. за неделю), а «Новым людям» — 4,4 %.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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