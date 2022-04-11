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На предприятии «Медвежий ручей» появился именной карьерный самосвал «БелАЗ»

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Красноярск
14:11 11 Апреля 2022
общество, север, предприятие, транспорт, добыча
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На предприятии «Медвежий ручей» (входит в состав «Норникеля») начал работу первый именной карьерный самосвал — 130-тонный БелАЗ-75131 белорусского производства. На козырьке большегруза нанесено имя геолога, исследователя Крайнего Севера и одного из первооткрывателей медно-никелевых месторождений в норильских горах — Александра Емельяновича Воронцова, который почти 90 лет назад вместе с Алексеем Розановым открыл богатства восточной ветви месторождения «Норильск-1».

Генеральный директор «Медвежьего ручья» Владимир Зайцев рассказал, что Воронцов в 1930 году занимался описанием и подсчётом запасов месторождений «Медвежий ручей», «Угольный ручей» и горы Рудной. В дальнейшем он стал главным инженером «Норильскстроя». В военные годы руководил геологической службой комбината. Александру Емельяновичу было присвоено звание Почётного гражданина Норильска.

На предприятии «Медвежий ручей» появился именной карьерный самосвал «БелАЗ»

Современная доразведка новых флангов «Медвежьего ручья» показала, что неосвоенные залежи в юго-западной части борта карьера достигают 150 млн тонн руды, богатой платиновыми металлами. Таких запасов хватит ещё не на одно десятилетие развития предприятия. Проект носит название «Южный кластер», он предполагает совершенствование горнодобывающих мощностей предприятия (рудника «Заполярный», карьера «Медвежий ручей»), строительство новой Норильской обогатительной фабрики, увеличения добычи до 9 млн т руды в год, ежегодное производство более 20 т металлов платиновой группы, возведение газопровода, линий электропередачи, газовых котельных, дорог и других важных объектов.

На площадке карьера работают 26 автосамосвалов БелАЗ-75131.

Экипажи, управляющие машиной, — это отдельная категория водителей. Они получают особое водительское удостоверение и проходят спецаттестацию в Ростехнадзоре. Машина приходит в Норильск разобранной по частям, на площадке машину собирают с помощью тяжёлых кранов. Для обслуживания и планового ремонта таких машин есть вся техническая инфраструктура. Каждые 250–500 часов проводится техосмотр, — прокомментировал Леонид Качемцев, директор проекта «Рудник Заполярный — Комбинированная отработка месторождений» Промышленной строительно-монтажной компании (входит в состав «Норникеля»).

Большегруз отправился в карьер на горизонт +300 м, оттуда он перевёз первую тонну руды, добытой на новых флангах месторождения «Норильск-1», и доставил породу на переработку. Запуск именного самосвала и отгрузка начальной партии стали данью памяти заслугам первооткрывателей, стоявших у истоков норильского производства.

Фото: «Норникель»

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